Зимняя заявочная кампания началась на столичных ярмарках выходного дня

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Московские ярмарки выходного дня в преддверии новогодних праздников пригласили фермеров и местных производителей принять участие в зимней заявочной кампании. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Заявки впервые будут принимать по новым правилам, которые призваны сделать процедуру прозрачной и справедливой. Теперь заявителем может быть только собственник земельного участка, где выращен урожай или произведена продукция, либо гражданин с долгосрочным договором аренды, зарегистрированным на срок свыше 1 года. Это позволит полностью отследить происхождение товара.

Индивидуальным предпринимателям теперь понадобятся специальные виды экономической деятельности, указанные в ЕГРИП: сельское хозяйство, розничная торговля или производство пищевых продуктов. Кроме того, в заявке придется указывать данные продавцов, которые будут представлять производителя на ярмарке.

Прием заявок открывается 15 декабря и продлится до 19-го числа включительно, а получившие места участники смогут торговать на них до 5 апреля. Подать заявление можно только в электронном виде через портал mos.ru. Для этого нужно авторизоваться при помощи усиленной электронной подписи. При этом владельцам личных подсобных хозяйств и фермерам нужно будет отдельно указать кадастровый номер участка.

В онлайн-процедуре применяется технология блокчейна – все обращения фиксируются и доступны всем желающим, что гарантирует прозрачность заявок и неизменность очереди. Попавшим в лист ожидания в итоге предложат свободное место, если в ходе сессии оно появится.

Уведомления с результатами кампании поступят в личные кабинеты заявителей до вечера 24 декабря. Прошедшие отбор смогут предоставить москвичам различные сезонные продукты, включая картофель и лук, а также мясные и молочные изделия, праздничную выпечку и многое другое.

Места участникам ярмарок предоставляются бесплатно, торговые зоны обеспечены всем необходимым оборудованием и распложены недалеко от станций метро и в других многолюдных местах. Только за прошедшее лето столичные ярмарки посетили 4 миллиона человек, которые купили почти 5,5 тысячи тонн продукции.

Ранее горожан и гостей Москвы пригласили посетить бесплатные новогодние мастер-классы на ярмарках в Южном и Восточном административных округах. Занятия, рассчитанные как на детей, так и на взрослых, будут проходить каждые выходные до конца декабря. В частности, по субботам горожан ждут в Братееве, а по воскресеньям – в Гольянове.

