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Москва 24

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Политика

11:28

Немецкий журналист был удивлен скромным приемом Меркель в Киеве

политика

Фото: AP Photo/Annegret Hilse/Pool Photo via AP

Немецкого журналиста Йорга Бланка поразил скромный прием канцлера Германии Ангелы Меркель в Киеве. Он полагает, что это может говорить о политических планах Украины, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В своей публикации в Twitter Бланк поделился кадрами из киевского аэропорта, на которых видно, что Меркель встречали всего несколько человек, среди которых не было первых лиц страны.

"Будничный прием канцлера в Киеве. Не было даже мэра Киева Виталия Кличко, хотя он планировал приехать", – говорится в сообщении.

Журналист напомнил о недавних обвинениях в сторону канцлера в неэффективной политике по отношению к Москве от президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отсутствие флага Евросоюза на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Она считает, что есть две версии, почему отсутствовал флаг ЕС. Первая заключается в том, чтобы лишний раз не поднимать тему Евросоюза. Вторая версия –это "прозрачный намек властям Украины".

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