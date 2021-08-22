Зеленский заявил, что Донбасс стал приоритетной темой его переговоров с Меркель

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Вопрос мирного урегулирования в Донбассе стал приоритетной темой переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Ангелы Меркель в Киеве. Об этом сообщает ТАСС.

"Приоритетной темой наших сегодняшних переговоров был вопрос мирного урегулирования в Донбассе. Важно, чтобы в рамках "нормандского формата" (Германия, Россия, Украины, Франция) была консолидированная позиция по плану мирного урегулирования, которая должна основываться на кластерах", – заявил Зеленский по итогам встречи.

По его словам, реализация положений парижского саммита "нормандской четверки" также остается весьма актуальной проблемой.

"Мы стремимся добиться режима стабильного прекращения огня, обмена удерживаемыми лицами и открытия контрольно-пропускных пунктов со стороны оккупированных территорий и доступа Международного комитета Красного Креста на эти территории", – пояснил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что переговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным могут стать выходом из сложившейся ситуации с освобождением украинских заключенных в РФ. Зеленский подчеркнул, что вопрос заключенных поднимает со всеми лидерами в любом формате встреч. Также он призвал всех глав государств, которые поддерживают украинские власти в вопросе Крыма, активно работать и давить на Москву.