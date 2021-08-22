Меркель заявила, что через 25 лет Европа не будет нуждаться в поставках газа

Фото: ТАСС/POOL/SERGEY DOLZHENKO
Европа намерена достичь климатического нейтралитета, это значит, что спустя 25 лет ей нужно будет значительно меньше газа, чем сегодня. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает ТАСС.
"Шаг за шагом к 2050 году Европе нужно будет достигать климатического нейтралитета. <...> Это означает, самое позднее, через 25 лет из России в Европу не будет поставляться газ или будет поставляться в очень малом количестве" – пояснила немецкий канцлер.
По словам Меркель, Украина также должна быть готова к этому развитию событий и задумываться об альтернативной энергии. В пример она привела возможное сотрудничеству по водороду.
Ранее Ангела Меркель заявила, что "Северный поток-2" не должен использоваться "как оружие", иначе ФРГ будет выступать за санкции. По словам канцлера, ФРГ "очень серьезно" относится к переживаниям Украины, связанным с проектом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: