Меркель заявила, что через 25 лет Европа не будет нуждаться в поставках газа

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Европа намерена достичь климатического нейтралитета, это значит, что спустя 25 лет ей нужно будет значительно меньше газа, чем сегодня. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает ТАСС.

"Шаг за шагом к 2050 году Европе нужно будет достигать климатического нейтралитета. <...> Это означает, самое позднее, через 25 лет из России в Европу не будет поставляться газ или будет поставляться в очень малом количестве" – пояснила немецкий канцлер.

По словам Меркель, Украина также должна быть готова к этому развитию событий и задумываться об альтернативной энергии. В пример она привела возможное сотрудничеству по водороду.

Ранее Ангела Меркель заявила, что "Северный поток-2" не должен использоваться "как оружие", иначе ФРГ будет выступать за санкции. По словам канцлера, ФРГ "очень серьезно" относится к переживаниям Украины, связанным с проектом.

