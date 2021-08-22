Захарова прокомментировала отсутствие флага ЕС на пресс-конференции Меркель и Зеленского

Фото: ТАСС/EPA/POOL/SERGEY DOLZHENKO

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отсутствие флага Евросоюза на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщает РИА Новости.

В воскресенье, 22 августа, в ходе пресс-конференции Зеленского и Меркель на трансляции было заметно, что за спинами лидеров двух стран стоят три флага Германии и три флага Украины, которые чередуются между собой.

Как считает Захарова, есть две версии, почему отсутствовал флаг ЕС. Первая заключается в том, чтобы лишний раз не поднимать тему Евросоюза. Вторая версия –это "прозрачный намек властям Украины".

Ранее сообщалось, что Европа намерена достичь климатического нейтралитета, это значит, что спустя 25 лет ей нужно будет значительно меньше газа, чем сегодня. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

По словам Меркель, Украина также должна быть готова к этому развитию событий и задумываться об альтернативной энергии. В пример она привела возможное сотрудничеству по водороду.