Песков заявил, что паузы в работе над сертификацией "Северного потока – 2" нет

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что паузы в работе по введению газопровода "Северный поток – 2" нет. Об этом сообщает ТАСС.

В Германии органы и ведомства, в том числе те, которые будут сертифицировать объект, продолжают работать.

"Работа идет своим чередом. Мы уже говорили ранее, что возможны сценарии оперативные, возможны менее оперативные", – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, окажет ли влияние на сроки введения газопровода смена власти в ФРГ.

13 сентября Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) получило полный пакет документов по заявке Nord Stream 2 AG для сертификации компании как независимого оператора трубопровода. Ведомство планирует вынести решение не позднее 8 января 2022 года.

При этом заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не намерена использовать "Северный поток – 2" как геополитический инструмент.

