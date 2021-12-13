Глава МИД Германии заявила, что "Северный поток – 2" не соответствует нормам ЕС

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что газопровод "Северный поток – 2" пока не соответствует нормам Евросоюза. Об этом она заявила в интервью телеканалу ZDF.
Бербок пояснила, что новая правящая коалиция Германии пришла к выводу, что подобные проекты обязаны полностью соответствовать европейскому энергетического законодательству.
"И это значит, что в текущем состоянии этот газопровод не может быть одобрен", – подчеркнула глава МИД ФРГ.
Бербок не уточнила, каким именно критериям не соответствует газопровод. Она подчеркнула, что вопросы европейской безопасности сейчас остаются открытыми.
Ранее газета Financial Times сообщила, что администрация нового канцлера ФРГ Олафа Шольца может рассмотреть возможность блокировки "Северного потока – 2" в случае гипотетического военного конфликта между Украиной и Россией. В то же время издание указало, что в целом новое руководство Германии поддерживает проект российского газопровода.
До этого глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что останавливать "Северный поток – 2" уже поздно. В то же время он отметил, что газопровод остается для ФРГ яблоком раздора в отношениях с Украиной и Соединенными Штатами.
Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" заполнили техническим газом
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