В Германии заявили, что глава МИД ФРГ оказалась в тупике из-за "Северного потока – 2"

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Фото: depositphotos/EvgeniyShkolenko
Глава немецкого МИД, сопредседатель партии "Союз-90/Зеленые" Анналена Бербок оказалась в тупике из-за позиции по российскому газопроводу "Северный поток – 2". Об этом заявил политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в своей статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Автор публикации отметил, что в качестве представителя "Зеленых" политик всегда выступала против строительства газопровода, затем, как переговорщику по коалиции ей пришлось согласиться с тем, что Социал-демократическая партия Германии не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершилось.
Однако сейчас, пишет Лейтойзер, будучи на посту главы МИД Германии, Бербок постоянно напоминают о ее предыдущей позиции.
"Эти ожидания, с которыми Бербок уже столкнулась <...>, поставили нового немецкого министра в тупик. <...> Сейчас ей как министру иностранных дел напоминают о ее предыдущей позиции, но в лучшем случае она может указать молчаливыми жестами, что трубопровод вряд ли будет функционировать, если Россия разрушит Украину", – пишет автор.
Ранее газета Financial Times сообщила, что администрация нового канцлера ФРГ Олафа Шольца может рассмотреть возможность блокировки "Северного потока – 2" в случае гипотетического военного конфликта между Украиной и Россией. В то же время издание указало, что в целом новое руководство Германии поддерживает проект российского газопровода.
До этого глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что останавливать "Северный поток – 2" уже поздно. В то же время он отметил, что газопровод остается для ФРГ яблоком раздора в отношениях с Украиной и Соединенными Штатами.
По мнению немецкого дипломата, остановка проекта могла бы облегчить ситуацию для президента США Джо Байдена, однако сейчас, по его мнению, это делать бессмысленно.
Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" заполнили техническим газом
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