Госсекретарь США назвал "Северный поток – 2" рычагом влияния Европы на Россию

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Европа может рассматривать "Северный поток – 2" в качестве рычага для влияния на политику России.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, сообщает пресс-служба Госдепа.

Если Москва возобновит агрессию в отношении Киева, добавил Блинкен, трубопровод вряд ли будет запущен.

Бербок, в свою очередь, напомнила, что США и Германия договорились о применении эффективных мер против России, если она станет использовать поставки энергоносителей в качестве "оружия".

Ранее политический обозреватель немецкого телеканала Das Erste Коринна Эмундс заявила, что сформировавшая новое правительство Германии "светофорная" коалиция находится на грани раскола из-за политики в отношении "Северного потока – 2".

Она указала, что ставшая министром иностранных дел Бербок, которая ранее критиковала газопровод, оказалась в сложной ситуации. В частности, в вопросе достигших низшей точки из-за Киева отношений между Москвой и Берлином. В то же время новый канцлер Олаф Шольц и остальные члены немецкого кабмина ведут себя сдержанно.

В своей статье Эмундс приводит мнение эксперта по России из Фонда науки и политики Яниса Клюге. Он полагает, что неопределенность с газопроводом создает клин, который может перерасти в напряженность и стать для коалиции испытанием на прочность.