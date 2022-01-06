Госсекретарь США назвал "Северный поток – 2" рычагом влияния Европы на Россию

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Европа может рассматривать "Северный поток – 2" в качестве рычага для влияния на политику России.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, сообщает пресс-служба Госдепа.
Если Москва возобновит агрессию в отношении Киева, добавил Блинкен, трубопровод вряд ли будет запущен.
Бербок, в свою очередь, напомнила, что США и Германия договорились о применении эффективных мер против России, если она станет использовать поставки энергоносителей в качестве "оружия".
Ранее политический обозреватель немецкого телеканала Das Erste Коринна Эмундс заявила, что сформировавшая новое правительство Германии "светофорная" коалиция находится на грани раскола из-за политики в отношении "Северного потока – 2".
Она указала, что ставшая министром иностранных дел Бербок, которая ранее критиковала газопровод, оказалась в сложной ситуации. В частности, в вопросе достигших низшей точки из-за Киева отношений между Москвой и Берлином. В то же время новый канцлер Олаф Шольц и остальные члены немецкого кабмина ведут себя сдержанно.
В своей статье Эмундс приводит мнение эксперта по России из Фонда науки и политики Яниса Клюге. Он полагает, что неопределенность с газопроводом создает клин, который может перерасти в напряженность и стать для коалиции испытанием на прочность.
Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" заполнили техническим газом
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