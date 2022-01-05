Европа может остаться без газа через два месяца – СМИ

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Фото: depositphotos/photoweges
Через два месяца Европа рискует остаться без газа из-за морозов и низких запасов этого топлива в хранилищах, сообщает Bloomberg.
По мнению авторов публикации, топливный кризис возник из-за перехода к возобновляемым источникам энергии и снижения собственной добычи природного газа. Они указывают, что в 2021 году в странах Европы из-за непостоянства солнечной и ветроэнергетики снизилась выработка электроэнергии.
"Впереди два самых холодных месяца зимы, и есть опасения, что в Европе может закончиться газ", – говорится в публикации.
Вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо, слова которого приводит агентство, заявил, что единственным выходом из сложившейся ситуации являются дополнительные поставки газа из России по "Северному потоку – 2" или уже действующим маршрутам.
Ранее британский обозреватель Энтони Ашкенази заявил, что Владимиру Путину удалось переиграть Европу, договорившись увеличить поставки газа в Китай.
Он указал на то, что президент РФ и председатель КНР Си Цзиньпин близки к заключению сделки о строительстве нового трубопровода, возможные поставки по которому эквивалентны объемам, которые планировалось направить в Европу по "Северному потоку – 2".
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