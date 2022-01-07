"Северный поток – 2" поддерживают 60% жителей Германии – опрос

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Фото: depositphotos/EvgeniyShkolenko
60% жителей Германии поддерживают проект российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом свидетельствуют результаты опроса института Infratest dimap, сообщает РИА Новости.
На востоке ФРГ за проект выступает 70% населения, в западной части – 57%. Против газопровода высказались 28% граждан, из них 30% проживают на западе Германии, 18% – на востоке.
Аналитики отмечают, что наибольшее количество противников проекта среди сторонников партии "Зеленые": 55% против и 34% – за. Самое большое число сторонников "Северного потока – 2" приходится на партию "Альтернатива для Германии" – 86%.
Накануне премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что политика главы немецкого МИД Анналены Бербок по "Северному потоку – 2" угрожает энергетической безопасности ФРГ. По его мнению, позиция министра иностранных дел Германии по газопроводу является наивной. Скептическое отношение Бербок к проекту он назвал ошибкой.
Ранее политический обозреватель немецкого телеканала Das Erste Коринна Эмундс заявила, что сформировавшая новое правительство Германии "светофорная" коалиция находится на грани раскола из-за политики в отношении "Северного потока – 2".
Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" заполнили техническим газом
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