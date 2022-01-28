Нуланд пошутила о прокачке водки через "Северный поток – 2"

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Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд пошутила о российском газопроводе "Северный поток – 2". Об этом пишет РИА Новости.

На выступлении перед журналистами в Госдепартаменте журналист Мэтт Ли заявил, что трубопровод уже готов к прокачке чего угодно – газа, оливкового масла или водки.

"Водка – это было бы неплохо", – улыбнулась Нуланд.

При этом замгоссекретаря подчеркнула, что российский газопровод еще не готов к вводу в эксплуатацию. Она также заявила, что "Северный поток – 2" пока не закончен.

"Он не протестирован и не сертифицирован", – отметила Нуланд.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США намерены исключить возможность запуска газопровода "Северный поток – 2" в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины.

Представитель Госдепа при этом признал, что администрация Соединенных Штатов использует газопровод в качестве рычага давления на Россию.

До этого премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала как можно скорее сертифицировать "Северный поток – 2". Об этом она заявила на приеме Восточного комитета немецкой экономики.