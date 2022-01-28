Нуланд пошутила о прокачке водки через "Северный поток – 2"

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд пошутила о российском газопроводе "Северный поток – 2". Об этом пишет РИА Новости.
На выступлении перед журналистами в Госдепартаменте журналист Мэтт Ли заявил, что трубопровод уже готов к прокачке чего угодно – газа, оливкового масла или водки.
"Водка – это было бы неплохо", – улыбнулась Нуланд.
При этом замгоссекретаря подчеркнула, что российский газопровод еще не готов к вводу в эксплуатацию. Она также заявила, что "Северный поток – 2" пока не закончен.
"Он не протестирован и не сертифицирован", – отметила Нуланд.
Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США намерены исключить возможность запуска газопровода "Северный поток – 2" в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины.
Представитель Госдепа при этом признал, что администрация Соединенных Штатов использует газопровод в качестве рычага давления на Россию.
До этого премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала как можно скорее сертифицировать "Северный поток – 2". Об этом она заявила на приеме Восточного комитета немецкой экономики.
Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" заполнили техническим газом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: