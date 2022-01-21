Немецкий политик заявила, что Германии срочно нужен "Северный поток – 2"

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Премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала как можно скорее сертифицировать "Северный поток – 2". Об этом она заявила на приеме Восточного комитета немецкой экономики.

"Я твердо убеждена, что нам срочно нужен этот трубопровод", – приводит ее слова газета Zeit.

Она добавила, что ФРГ следует сосредоточиться на диалоге и экономическом взаимодействии с Россией, поскольку поставки российского газа позволят Германии совершить переход к возобновляемым источникам энергии.

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес во время дебатов по "Северному потоку – 2" с коллегами сравнил Швезиг со скалой под ударами волн.

Ранее депутат бундестага, член комитета по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре заявил, что немецкое правительство не должно препятствовать сертификации газопровода, чтобы не ставить под угрозу энергоснабжение Европы.

До этого глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что причиной остановки процесса сертификации "Северного потока – 2" является то, что газопровод пока не соответствует требованиям Евросоюза. В то же время она отметила, что вопрос о запуске проекта носит геополитический характер.