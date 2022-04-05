Медведев предрек Украине судьбу Третьего рейха

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Украина в последние годы ментально превратилась в Третий рейх, в итоге эту страну постигнет такая же судьба, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, пассионарная часть украинского народа в течение последних 30 лет буквально молилась на нацистскую Германию.

"Отвращение вызывают фотографии, на которых практически в каждой воинской части Украины, взятой (российской. – Прим. ред.) армией, находят нацистскую символику – штандарты, литературу, плакаты", – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что российские военные находили даже чашки со свастикой. По мнению Медведева, эти факты являются проявлениями не безобидной игры в фашистскую эстетику, как утверждают на Западе, а идеологии.

"Не стоит удивляться, что преобразившуюся ментально в Третий рейх, записавшую в учебники по истории имена иуд и нацистских прихвостней Украину его же судьба и постигнет. Туда ей и дорога, такой Украине!" – подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза РФ добавил, что важнейшей целью России является изменение полного лживых мифов сознания части нынешних украинцев.

"Владимир Путин твердо поставил цель демилитаризации и денацификации Украины. Эти сложные задачи не исполняются одномоментно. И они будут решаться не только на полях сражений", – заключил он.

Ранее Медведев заявил, что фейки о происходящем на Украине, которые создает киевский режим с целью дискредитировать Россию, становятся все более бредовыми. Он напомнил о роддоме в Мариуполе, в обстреле которого Киев также обвинил российских военных.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

