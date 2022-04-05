Медведев назвал целью РФ создание открытой Евразии от Лиссабона до Владивостока

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Одна из главных целей России заключается в изменении "кровавого и полного лживых мифов" сознания украинцев для создания открытой Евразии от Лиссабона до Владивостока. Об этом написал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, это необходимо для спокойствия будущих поколений граждан Украины.

"Президент России Владимир Путин твердо поставил цель демилитаризации и денацификации Украины. Эти сложные задачи не исполняются одномоментно. И они будут решаться не только на полях сражений", – добавил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что у людей, которые любят Родину, – разные лица, а у предателей всегда лишь одно. При этом он подчеркнул, что главное – это вовремя отличить лицо. По его словам, патриотизм – это не образ мыслей, а действия.

