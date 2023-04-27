У Зеленского осталось всего шесть месяцев, чтобы добиться успеха в конфликте – СМИ

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У президента Украины Владимира Зеленского осталось всего шесть месяцев для того, чтобы достичь нужного для Запада результата в военных действиях. Об этом написал бывший британский дипломат и профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси в статье для газеты The Scotsman.

По его мнению, если Украина не победит Россию в ближайшие полгода, Запад окажет давление на Зеленского, чтобы тот провел переговоры с Владимиром Путиным. При этом, как подчеркнул бывший дипломат, добиться приемлемого результата переговоров будет почти нереально.

Уилласи-Уилси отметил, что украинский лидер и сам знает, что США и Евросоюз устали от военных действий и крайне обеспокоены политическими и экономическими последствиями для своих стран.

Дипломат также считает, что больше всех в завершении боевых действий заинтересован президент Соединенных Штатов Джо Байден, который не хотел бы отстаивать тезис о необходимости дорогостоящей поддержки Украины на предвыборных дебатах.

"В идеале Байден хотел бы, чтобы война закончилась к концу 2023 года, до того, как в начале 2024 года в США начнутся праймериз. В противном случае это будет означать переговоры о мире", – написал аналитик.

При этом Уилласи-Уилси скептически отнесся к возможности Украины переломить ход боевых действий.

Ранее сообщалось, что США выделили Украине новый пакет военной помощи объемом в 325 миллионов долларов.

В новый военный пакет вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, комплексы АТ-4, противотанковые мины, около девяти миллионов патронов для оружия, высокоточные боеприпасы для авиации, четыре машины для поддержки в сфере логистики, боеприпасы для артиллерии и заряды для преодоления заграждений.