США выделили Украине новый пакет военной помощи на 325 миллионов долларов

Фото: 123RF/bumbledee

США выделили Украине новый пакет военной помощи объемом в 325 миллионов долларов. Об этом сообщают Белый дом и Пентагон.

"Сегодня министерство обороны анонсирует новую критическую помощь в безопасности Украине… объемом до 325 миллионов долларов", – говорится в заявлении Пентагона.

Белый дом опубликовал на своем сайте распоряжение президента США Джо Байдена к госсекретарю страны Энтони Блинкену с просьбой выделить финансовые средства на помощь Украине.

Отмечается, что в новый военный пакет войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, комплексы АТ-4, противотанковые мины, около девяти миллионов патронов для оружия, высокоточные боеприпасы для авиации, четыре машины для поддержки в сфере логистики, боеприпасы для артиллерии и заряды для преодоления заграждений.

В ведомстве уточнили, что объем помощи Вашингтона Киеву с момента начала спецоперации составил 35,4 миллиарда долларов.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби заявлял, что несколько следующих недель и месяцев могут стать для Украины критичными. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат оказывать военную поддержку Украине.

