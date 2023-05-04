Глава нацразведки США заявила, что Украина финализирует время и масштаб контрнаступления

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В настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся на завершающей стадии определения приоритетов, времени и масштаба планируемого контрнаступления. Об этом сообщила директор национальной разведки США Эрвил Хайнс.

"Вооруженные силы Украины все еще финализируют конкретные приоритеты, время и масштаб наступления", – цитирует ее РИА Новости.

Накануне руководитель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что ВСУ уже начали контрнаступление. По его словам, украинская армия имеет "безлимитный" запас людей и вооружения.

Информацию о начале контрнаступления Украины подтвердил и председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он заявил, что бои начались на ореховском направлении в Запорожской области. Во время разведки боем ВСУ, по словам Рогова, потеряли на направлении около 30 человек.

Комментируя подобное, депутат Госдумы, сооснователь организации "Союз ветеранов Донбасса" Александр Бородай заявил, что поражение украинской армии в контрнаступлении не станет причиной для завершения спецоперации. По его словам, цели СВО еще не достигнуты, а поэтому боевые действия могут продолжиться.



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