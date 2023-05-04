В Госдуме заявили, что провал контрнаступления ВСУ не приведет к окончанию спецоперации

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Специальная военная операция (СВО) не закончится в случае провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил депутат Госдумы, сооснователь организации "Союз ветеранов Донбасса" Александр Бородай.

Он предположил, что действия Вооруженных сил РФ могут привести к обескровливанию ВСУ, но спецоперация может продолжиться и после этого.

"Ее (СВО. – Прим. ред.) цели и задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, на сегодняшний день еще не достигнуты", – приводит его слова "Парламенская газета".

Парламентарий добавил, что без достижения определенных целей спецоперация не будет завершена.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял, что ВСУ начали контрнаступление. По его словам, люди и вооружение у украинских бойцов "в безлимите".

О начале атаки также сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он уточнил, что Украина начала наступать на ореховском направлении в Запорожской области.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления Запада о переговорах РФ и Украины после контрнаступления ВСУ шизофреническими. Он напомнил, что российская сторона четко обозначила свои цели. А вот у США и ЕС, по мнению Лаврова, приоритетной задачей остается накачивание Украины оружием.



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