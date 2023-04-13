США считают маловероятными переговоры РФ и Украины в 2023 году – СМИ

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Вашингтон не ожидает проведения переговоров между Россией и Украиной в текущем году. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть документы Пентагона.

"Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в 2023 году с учетом всех рассмотренных вариантов развития событий", – говорится в одном из документов.

Такой вывод сделан американским ведомством на основе данных о силах сторон, в том числе об объеме вооружений и количестве военнослужащих.

Ранее в Сеть попали документы Пентагона, касающиеся планов НАТО и США по укреплению армии Украины. В Минобороны и Минюсте США начали расследование утечки.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков между тем не исключил, что эта утечка может быть целенаправленным вбросом, направленным на то, чтобы ввести Россию в заблуждение.



Эксперты рассказали, как утечка секретных данных США повлияла на международную ситуацию

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!