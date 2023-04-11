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Чат-бот ChatGPT составил проект мирного договора между Москвой и Киевом. Запрос не него подало немецкое издание Berliner Zeitung.

Так, он должен был написать письма от лица канцлера Германии Олафа Шольца Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. В послании к президенту России было сказано, что Берлин признает интересы Москвы.

"Мы хотели бы предложить вам перспективу того, что конструктивное взаимодействие и готовность к прекращению огня и мирным переговорам могут открыть дверь для улучшения сотрудничества между Россией и Европой. Это пойдет на пользу как экономическим, так и политическим связям между нашими странами", – подчеркивается в письме.

В проект мирного договора по Украине чат-бот включил немедленное прекращение огня, отвод армий, формирование демилитаризованной зоны, предоставление автономии Донецку и Луганску в составе Украины и закрепление защиты прав русскоязычных граждан на законодательном уровне.

Кроме того, искусственный интеллект обратил внимание на стабилизацию отношений между Россией и Украиной, а также призвал международные организации следить за выполнением мирного договора.

Ранее в Италии выпустили распоряжение о временном ограничении доступа к персональным данным пользователей чат-боту ChatGPT компании OpenAI. Ведомство по защите персональных данных отметило отсутствие правовой основы для массового сбора и хранения персональных данных с целью "обучения" алгоритмов.

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