Италия ограничила доступ к чат-боту ChatGPT

Фото: ТАСС/David Talukdar/ZUMA /Press Wire

В Италии ведомство по защите персональных данных выпустило распоряжение о временном ограничении доступа к персональным данным пользователей чат-боту ChatGPT компании OpenAI. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.

Ведомство указывает на отсутствие информации для пользователей и всех заинтересованных сторон, чьи данные собирает OpenAI, и на отсутствие правовой основы для массового сбора и хранения персональных данных с целью "обучения" алгоритмов, лежащих в основе работы чат-бота.

Сам сервис с нейросетью предназначен для лиц старше 13 лет, на что указывает регулятор, но при этом он не проверяет возраст пользователей.

"OpenAI должна в течение 20 дней сообщить о принятых мерах, в противном случае компании будет выписан штраф в размере до 20 миллионов евро, или до 4% годового мирового оборота", – указано в заявлении.

Ранее глава компании Tesla Илон Маск и более тысячи экспертов из сферы ИИ призвали приостановить обучение нейросетей, так как это может представлять угрозу для всего человечества. Они подписали петицию и отметили, что пауза позволит продвинуться в разработке протоколов систем безопасности нейросетей. От исследователей поступило предложение о создании государственных органов, которые могли бы регулировать вопросы, связанные с нейросетями и ИИ.



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