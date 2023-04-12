Рябков не исключил, что утечка данных в США может быть намеренным вбросом

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков допустил, что утечки секретных документов в США могут быть целенаправленным вбросом, направленным на то, чтобы ввести Россию в заблуждение, передает ТАСС.

"Поскольку США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут гибридную войну против нас, возможны такие приемы, чтобы противника, то есть Российскую Федерацию, ввести в заблуждение", – предположил замминистра.

При этом он подчеркнул, что это не утверждение, а лишь предположение. Рябков отметил, что просто рассматривает разного рода сценарии.

Секретные документы Пентагона, утекшие в Сеть, затрагивают практически все сферы деятельности разведывательного аппарата США. В них в том числе содержится тактическая информация о спецоперации России на Украине, включая сведения о том, насколько истощены ВСУ.

Предполагалось, что из оказавшихся в Сети документов российская разведка может получить информацию как о состоянии ВСУ, так и о планах украинского Генштаба. Бывший высокопоставленный офицер спецназа США заявил, что слитые данные похожи на подлинные.



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