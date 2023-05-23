Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Украина вступит в ЕС после окончания СВО

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Украина вступит в Евросоюз на правах полноценного члена после окончания боевых действий на территории страны, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Горькая глава в истории нашего континента <…> закончится тем, что свободная Украина вступит в Европейский Союз в качестве полноправного члена", – приводит Die Welt слова Шольца.

Ранее глава германской разведки Бруно Каль заявил, что Россия в состоянии вести СВО долгое время. По его словам, разведслужба не видит, чтобы конфликт как-то пошатнул авторитет российского государства.

До этого бывший агент МИ-6 отметил, что украинская армия во многом уступает российской, несмотря на помощь от Запада. Кроме того, по словам британского разведчика, Киев не готов наносить какой-либо контрудар.