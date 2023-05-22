Глава германской разведки заявил, что РФ в состоянии вести СВО длительное время

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Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что Россия в состоянии продолжать спецоперацию на Украине "на длинной дистанции", сообщает РИА Новости.

Он добавил, что разведслужба не видит, чтобы конфликт как-то пошатнул авторитет российского государства.

Он также отметил на вопрос, было ли известно, что СВО непременно начнется. По словам Каля, за 14 дней до начала конфликта разведка фиксировала "явления, которые вряд ли можно было интерпретировать как-то иначе".

Ранее бывший агент МИ-6 заявил, что украинская армия во многом уступает российской, несмотря на помощь от Запада. Кроме того, по словам британского разведчика, Киев не готов наносить какой-либо контрудар.

До этого военный аналитик сообщил, что системы ПВО Patriot, которые Соединенные Штаты предоставили Украине, будут уязвимы для российских ударов.