Песков рассказал о достижении определенных целей за год спецоперации на Украине

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Специальная военная операция начиналась как защитная мера России в конфликте с Украиной. Теперь же участником этого конфликта фактически стал Североатлантический альянс. Об этом в интервью телеканалу ATV сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В частности, он упомянул об огромных объемах поставок западного вооружения Киеву. При этом с каждым разом, по его словам, речь идет о повышении уровня и характеристик направляемого на Украину оружия.

В связи с этим, добавил Песков, в рамках спецоперации на Украине предстоит еще много работы.

Тем не менее определенные цели уже были достигнуты за год спецоперации, отметил официальный представитель Кремля. Так, российской стороне удалось "изрядно потрепать военную машину Украины". В частности, при помощи ударов высокоточными российскими ракетами было разрушено большое количество военных производств, запасов вооружения ВСУ и прочего.

Еще одним не менее важным итогом первого года спецоперации Песков назвал воссоединение России с Донбассом, Запорожской и Херсонской областями. Однако противника еще предстоит отодвинуть на значительные расстояния, чтобы обеспечить безопасность жителей новых регионов – в связи с этим спецоперация будет продолжаться, добавил он.

Ранее Владимир Путин, выступая на параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что Россия гордится всеми участниками специальной военной операции на Украине. Президент РФ добавил, что от них зависят будущее российской государственности и безопасность страны.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Линия НАТО по Украине доказывает верность решения Путина о начале СВО – Песков