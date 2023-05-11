Песков заявил, что ему было страшно за участие сына в СВО

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что боялся, когда его сын Николай направился в зону спецоперации на Украине, однако он уважает его выбор. Об этом сообщает телеканал ATV.

По словам пресс-секретаря президента РФ, его сын уже является взрослым.

"Это было его собственное решение, и тут я имею очень ограниченную власть, ограниченное влияние. Конечно, было за него страшно очень, но, с другой стороны, такие решения можно встречать только с уважением", – подчеркнул он.

Песков уточнил, что гордится своим сыном.

24 апреля Песков подтвердил информацию об участии своего сына Николая в спецоперации на Украине. Он также прокомментировал сообщения о том, что его сын служил в зоне СВО в составе отрядов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

В свою очередь, Песков-младший также подтвердил свое участие в спецоперации от ЧВК "Вагнер". По его словам, он самостоятельно принял решение об участии в СВО. Несмотря на переживания, близкие его поддержали.

После вступления в ряды ЧВК "Вагнер" Песков-младший прослужил там 6 месяцев – до окончания срока контракта. На фронте он работал с РСЗО "Ураган".

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