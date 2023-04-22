Сын Пескова подтвердил сообщения о службе в зоне СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Песков – Николай подтвердил участие в спецоперации от частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам Пескова-младшего, он самостоятельно принял решение об участии в СВО. Несмотря на переживания, близкие его поддержали.

"Когда я принял для себя решение участвовать в СВО, я не знал, как правильно туда попасть изначально. <…> Поэтому, да, мне пришлось обратиться к отцу. Я спросил, как мне правильно с ними связаться. И он мне в этом помог", – пояснил Николай.

После вступления в ряды ЧВК "Вагнер" Песков-младший прослужил там 6 месяцев – до окончания срока контракта. На фронте он работал с РСЗО "Ураган".

При этом, как уточнил Николай, никто из сослуживцев не знал, что его отец – пресс-секретарь Владимира Путина. Он вступил в военное формирование под ругой фамилией.

Свое желание отправиться в зону боевых действий сын Пескова объяснил желанием помочь находящимся там. Во время службы он получил медаль "За отвагу".

До этого об службе Пескова-младшего в рядах ЧВК "Вагнер" сообщил основатель группы Евгений Пригожин. По его словам, о том, что в составе ЧВК служит сын пресс-секретаря Путина, знал только он. После истечения контракта, Николай, по его словам, отправился в отпуск.

