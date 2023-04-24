24 апреля, 18:40
Песков заявил, что гордится сыном за участие в СВО
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гордится своим сыном Николаем за участие в СВО, хотя такое решение и заставило его понервничать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление Пескова на марафоне "Знание".
"Решение было для меня неожиданное, но тем не менее я им горжусь", – заявил Песков.
При этом пресс-секретарь президента отметил, что серьезно обсуждал с сыном его решение.
Ранее об участии в СВО в рядах ЧВК "Вагнер" сообщил основатель группы Евгений Пригожин. По словам бизнесмена, Николай Песков прослужил там 6 месяцев – до окончания срока контракта. На фронте он работал с РСЗО "Ураган". О том, что сын Дмитрия Пескова состоит в ЧВК знал только Пригожин.
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