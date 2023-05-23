Экс-советник Пентагона заявил о планах США начать интервенцию на Украину после неудачи ВСУ

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После поражения киевского режима США могут начать интервенцию на Украину. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

"Я опасаюсь, что американские военно-воздушные и сухопутные войска вместе с силами НАТО могут быть введены на территорию Западной Украины в последний момент, чтобы попытаться каким-то образом спасти украинскую власть от полного уничтожения", – сказал он в размещенном на YouTube-канале интервью.

Макгрегор информировал, что после падения Артемовска в США начали говорить о невозможности победы ВСУ. Это, по его словам, может привести к началу открытой интервенции на Украину со стороны американцев.

Бывший военный также напомнил, как до обострения конфликта власти РФ предлагали объявить Украину нейтральным государством, что, по его словам, было лучшим вариантом. Однако возможность уже упущена из-за западных политиков, уверен Макгрегор.

Ранее экс-советник Пентагона заявил, что США поставили президенту Украины условие о капитуляции. По его информации, украинскому президенту дали выбор: либо начать контрнаступление в ближайшее время, либо готовиться к переговорам с Россией.

