Экс-советник Пентагона заявил, что США поставили Зеленскому ультиматум о капитуляции

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что власти США поставили президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум о начале контрнаступления. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Макгрегор заявил, что получил данную утечку из Белого дома. По его информации, украинскому президенту дали выбор: либо начать контрнаступление в ближайшее время, либо готовиться к переговорам с Россией.

"Несколько недель назад ему буквально сказали: иди в контратаку или согласись на переговоры об условиях капитуляции", – заявил полковник.

Он также считает, что продолжение боевых действий лишь ухудшит ситуацию для Киева из-за "господства России в этом регионе".

До этого Макгрегор заявил, что ВС РФ возьмут под контроль Одессу и Харьков в результате контрудара. По словам полковника, высока вероятность, что Украина истощила последние людские и военно-технические резервы.

