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Исход конфликта на Украине будет зависеть от результатов выборов в США 2024 года. Об этом заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью Financial Times.

Так, предположил Олланд, если главой Белого дома станет бывший президент США Дональд Трамп, то он постарается остановить конфликт, признав при этом освобожденные ВС РФ территории за Россией. По мнению французского политика, это связано с тем, что украинский конфликт обходится Вашингтону слишком дорого.

Олланд также сообщил, что с момента окончания его президентства форма нового геополитического порядка стала более ясной. При этом, заявил экс-президент Франции, альянс России и Китая, бросивший вызов Западу, также становится все более консолидированным.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что власти США не намерены искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. По словам дипломата, Белый дом продолжает "накачивать" Киев новыми партиями смертоносных вооружений.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что Украина была готова заключить мир с Россией, Москва одобряла соответствующие предложения, однако под давлением США Киев отказался от переговоров.