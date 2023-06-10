Си Цзиньпин поддержал усилия африканских стран по урегулированию конфликта на Украине

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Председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой поддержал усилия ряда африканских стран, которые планируют направить делегации в Россию и на Украину для оказания содействия мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщается на сайте МИД Китая.

"Я надеюсь, что миролюбивые и заботящиеся о справедливости страны во всем мире смогут благодаря голосу разума продвинуть идею о необходимости мира и продвижении переговоров", – сказал Си Цзиньпин.

Китайский лидер также подчеркнул, что Пекин всегда выступает за любые усилия, которые нацелены на восстановление мира путем переговоров.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что возможность мирных переговоров может существовать, однако Россия должна изменить цели спецоперации.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона уважает те страны, которые содействуют урегулированию конфликта на Украине дипломатическим путем.