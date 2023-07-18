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Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что к началу конфликта в стране привели ошибки украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание "Лента.ру", ссылаясь на интервью экс-прокурора украинским журналистам.

Так, по словам Луценко, Зеленский пришел к власти абсолютно неподготовленным, в результате чего допустил ряд системных ошибок по многим направлениям. Именно эти просчеты и спровоцировали конфликт с Россией.

Кроме того, незадолго до конфликта экономика и государственная власть Украины оказались в критическом состоянии, отметил бывший прокурор. К примеру, во многих министерствах и ведомствах в период президентства Зеленского происходили чересчур частые кадровые перестановки. Луценко указал на то, что только в одной из областей страны за три года сменился 21 губернатор.

Ранее разведчик ВС США в отставке Скотт Риттер сообщил, что правительство Владимира Зеленского будет устранено в результате денацификации Украины после победы России.

До этого бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленскому поставили задачу наступать любой ценой, невзирая на большие потери украинской армии.