Политолог оценил реакцию Зеленского на отсутствие гарантий вступления Украины в НАТО

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Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Вильнюсе "поднял голос на своих хозяев". Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на профессора НИУ ВШЭ, политолога Марата Баширова.

"Зеленский был расстроен тем, что ему не дали гарантии вступления в НАТО и оставили один на один фактически с российской армией", – отметил он.

Вместе с этим он отметил, что американский лидер Джо Байден на вчерашнем дне саммита не пришел на традиционный ужин лидеров государств Североатлантического альянса. По словам Баширова, сам Зеленский там присутствовал и, по всей видимости, планировал поговорить с президентом США.

Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг рассказал, что предложил отменить для Киева план действий по вступлению в НАТО. Он утверждал, что такое решение поможет сократить процесс присоединения.

Зеленский, в свою очередь, ответил на предложение Столтенберга, подчеркнув, что ситуация является беспрецедентной и абсурдной, когда не установлены временные рамки для вступления в НАТО и для приглашения в Альянс.

На второй день саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала условия, при которых Киев сможет стать частью блока. По ее словам, для этого Украине необходимо провести реформы, создать демократические институты и выполнить требования по борьбе с коррупцией.

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