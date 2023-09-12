Глава Генштаба США назвал сроки окончания контрнаступления ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Контрнаступление украинской армии может завершиться через полтора месяца. Остановить его может только плохая погода, сообщает Life.ru со ссылкой на главу Генштаба США Марка Милли.

Он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ еще рано считать проваленным.

"Осталось еще достаточно времени, вероятно около 30–45 дней, до плохой погоды. После этого грунт станет очень сырым, станет крайне сложно маневрировать. Затем придут зимние холода, и тогда мы посмотрим, к чему все идет", – поделился Милли.

По его словам, контрнаступление продвигается не так быстро, как рассчитывали в Штатах. В этом заключается "разница между войной на бумаге и настоящей войной", отметил Милли.

Ранее Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71,5 тысячи человек с начала контрнаступления. Результатов действий украинской армии нет, подчеркнул президент. Он добавил, что ВС РФ уничтожили 543 танка и 18 тысяч бронемашин ВСУ.

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