В Белом доме заявили о прогрессе в контрнаступлении ВСУ

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Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что контрнаступление Украины прогрессирует. Об этом сообщает РИА Новости.

"Украина продолжает свой прогресс в контрнаступлении", – заявил он.

При этом Кирби не привел никаких конкретных данных о том, в чем выражается успех контрнаступления ВСУ.

Представитель американской администрации добавил, что президент США Джо Байден в ходе предстоящей встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая пройдет 21 сентября в Вашингтоне, хочет услышать о ситуации на поле боя.

До этого председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявлял, что ВСУ не смогут достичь успеха в рамках контрнаступления за короткий срок, на это необходимо больше времени.

Однако Милли не стал давать никаких прогнозов относительно времени, которое необходимо властям Украины для достижения целей, поставленных ими при проведении контрнаступления.



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