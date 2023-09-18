Маск раскритиковал украинское контрнаступление и отметил большие потери ВСУ

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Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери среди личного состава войск, он также раскритиковал проводимое властями Украины контрнаступление. Об этом сообщает RT.

До этого бизнесмен Дэвид Сакс опубликовал в своих социальных сетях карту, подписав, что результаты, которых достигли украинские войска в рамках проводимого контрнаступления, настолько незначительны, что их едва ли можно рассмотреть на карте.

"Так много смертей за такую мелочь", – прокомментировал его слова бизнесмен.

Ранее сообщалось, что Маск якобы отдал распоряжение ограничить работу спутникового интернета Starlink рядом с Крымом и таким образом сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ. Информация об этом приводится в биографии бизнесмена.

Позже предприниматель опроверг это, заявив, что система не была активирована, но ее просили включить. Он отмечал, что ограничивал использование Starlink для Киева, таким образом желая помочь людям.

Бизнесмен также отмечал, что не может включить спутниковую связь Starlink в районе Крыма для атаки украинских беспилотников на корабли ВМФ РФ из-за антироссийских санкций Вашингтона.



Илон Маск отказал Украине в доступе к спутникам Starlink около Крыма