Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области Украины

Фото: ТАСС/Роман Храмовник

Взрыв прогремел в районе города Южное в Одесской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Тревогу в Одесской области объявили в 08:36.

Ночью воздушную тревогу объявили в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины.

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов рассказал о том, что в области повредили объект инфраструктуры. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении завода в результате удара в Херсоне.

В ночь на 29 сентября СМИ сообщали о нескольких взрывах, которые прозвучали в Сумской и Николаевской областях Украины. Тогда местные власти также объяснили произошедшее работой ПВО.

До этого украинские издания сообщали о взрыве в Киеве. Тем не менее какие-либо подробности произошедшего не приводились.