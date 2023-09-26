В Кривом Роге на Украине прозвучал взрыв

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Звуки взрыва были слышны в Кривом Роге Днепропетровской области на востоке Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу городского совета обороны Александра Вилкула.

Какие-либо подробности взрыва он не привел. На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областях Украины.

Ранее украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах, которые были слышны в Одесской области. По данным журналистов, в данном регионе работали системы противовоздушной обороны.

До этого пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила, что в Одессе после взрывов, произошедших в ночь на 25 сентября, был "фактически уничтожен" морской вокзал. Кроме того, повреждения также получило зернохранилище.

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