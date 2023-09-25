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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

РИА Новости со ссылкой на Украинские СМИ сообщает о серии взрывов в Одессе и Кривом роге. Сообщается, что в Одессе прогремело не менее пяти взрывов и начался пожар.

В Кривом роге прозвучало как минимум два взрыва.

В ночь на 21 сентября на территории Украины также объявлялась воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали, что взрывы были слышны в Киеве, Ивано-Франковске, Харькове, Ровно, а также в Киевской, Львовской и Хмельницкой областях страны.

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