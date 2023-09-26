СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов раздалось в Одесской области на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

По информации СМИ, в регионе работают средства противовоздушной обороны. На момент публикации воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.

В ночь на 25 сентября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Местные СМИ при этом сообщали о взрывах в Одессе и Кривом Роге.

Позже пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила, что в Одессе после ночных взрывов был "фактически уничтожен" морской вокзал. Кроме того, повреждения также получило зернохранилище.