СМИ сообщили о взрыве в Киеве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Взрыв произошел в столице Украины Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Какие-либо подробности произошедшего не сообщаются. На момент появления сообщений о взрыве воздушная тревога была объявлена только в Сумской области Украины, однако на момент публикации ее уже отменили.

В ночь на 26 сентября украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Одесской области, а также в Кривом Роге Днепропетровской области.

Позже глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что в результате взрывов в Измаильском районе региона была повреждена припортовая инфраструктура.