Губернатор Севастополя осудил решение выгнать детей из убежища во время тревоги

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отреагировал на действия представителей Дворца культуры рыбаков (ДКР), которые выгнали родителей с детьми из бомбоубежища во время объявленной воздушной тревоги.

"Случай, когда охранник попросил людей уйти из здания и идти в "свои" укрытия, – запредельный идиотизм либо сознательное вредительство", – сообщил он в своем телеграм-канале.

Развожаев добавил, что после такого необходимо организовать "жесткое разбирательство".

Сам инцидент произошел во время объявленной Развожаевым воздушной тревоги 25 сентября. Тогда охранник ДКР, сославшись на приказ главного инженера, заявил родителям с детьми, что убежище предназначено только для сотрудников организации. Также он порекомендовал им уйти спрятаться в своих домах.

Ранее 25 сентября силы ПВО РФ сбили ракету у аэродрома Бельбек в Севастополе. Перед этим власти Севастополя объявили воздушную тревогу в городе, а на Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей.

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