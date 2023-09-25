Силы ПВО сбили ракету в районе аэродрома Бельбек в Севастополе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО РФ сбили ракету у аэродрома Бельбек в Севастополе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

"Наши военные отражают ракетную атаку. Работа продолжается", – отметил глава региона.

Также он сообщил, что воздушная тревога в Севастополе отменена.

Аэродром Бельбек расположен в северной части Севастополя неподалеку от побережья Черного моря.

Ранее власти Севастополя объявили воздушную тревогу в городе. Кроме того, на Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей.

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