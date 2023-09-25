25 сентября, 22:17Происшествия
Силы ПВО сбили ракету в районе аэродрома Бельбек в Севастополе
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО РФ сбили ракету у аэродрома Бельбек в Севастополе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
"Наши военные отражают ракетную атаку. Работа продолжается", – отметил глава региона.
Также он сообщил, что воздушная тревога в Севастополе отменена.
Аэродром Бельбек расположен в северной части Севастополя неподалеку от побережья Черного моря.
Ранее власти Севастополя объявили воздушную тревогу в городе. Кроме того, на Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей.
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