В Севастополе объявили воздушную тревогу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Власти Севастополя объявили воздушную тревогу в городе. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

Глава региона не объяснил в своем сообщении, с чем связано это предупреждение.

Кроме того, на Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – сообщается в телеграм-канале крымского Оперштаба.

Утром в субботу 23 сентября в Севастополе два раза объявлялась ракетная опасность. О них губернатор Развожаев сообщал в своем телеграм-канале.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Губернатор призвал всех сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео.

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