25 сентября, 21:03Происшествия
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Власти Севастополя объявили воздушную тревогу в городе. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
Глава региона не объяснил в своем сообщении, с чем связано это предупреждение.
Кроме того, на Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей.
"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – сообщается в телеграм-канале крымского Оперштаба.
Утром в субботу 23 сентября в Севастополе два раза объявлялась ракетная опасность. О них губернатор Развожаев сообщал в своем телеграм-канале.
До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Губернатор призвал всех сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео.
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