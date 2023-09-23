Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 09:46

Регионы

Ракетную опасность объявили в Севастополе

Фото: depositphotos/trekandshoot

В Севастополе объявлена ракетная опасность. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Ракетная опасность! Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите", – написал чиновник.

Он призвал жителей города укрыться в комнатах с несущими стенами, сев на полу вдали от окон. А тем, кто находится на улице, Развожаев рекомендовал использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий, тоннели или подземные переходы.

Ранее в субботу, 23 сентября, в Севастополе сработала система ПВО. Ракетные обломки в итоге упали в районе причала в балке Сухарная.

А накануне удару подвергся расположенный в городе штаб Черноморского флота. Средства ПВО сбили пять ракет. Один из осколков упал возле Театра Луначарского.

Российская система ПВО отразила атаку на Севастополь 22 сентября

Читайте также

Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика