Ракетную опасность объявили в Севастополе

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В Севастополе объявлена ракетная опасность. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Ракетная опасность! Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите", – написал чиновник.

Он призвал жителей города укрыться в комнатах с несущими стенами, сев на полу вдали от окон. А тем, кто находится на улице, Развожаев рекомендовал использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий, тоннели или подземные переходы.

Ранее в субботу, 23 сентября, в Севастополе сработала система ПВО. Ракетные обломки в итоге упали в районе причала в балке Сухарная.

А накануне удару подвергся расположенный в городе штаб Черноморского флота. Средства ПВО сбили пять ракет. Один из осколков упал возле Театра Луначарского.



Российская система ПВО отразила атаку на Севастополь 22 сентября