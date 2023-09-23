23 сентября, 09:46Регионы
Ракетную опасность объявили в Севастополе
Фото: depositphotos/trekandshoot
В Севастополе объявлена ракетная опасность. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ракетная опасность! Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите", – написал чиновник.
Он призвал жителей города укрыться в комнатах с несущими стенами, сев на полу вдали от окон. А тем, кто находится на улице, Развожаев рекомендовал использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий, тоннели или подземные переходы.
Ранее в субботу, 23 сентября, в Севастополе сработала система ПВО. Ракетные обломки в итоге упали в районе причала в балке Сухарная.
А накануне удару подвергся расположенный в городе штаб Черноморского флота. Средства ПВО сбили пять ракет. Один из осколков упал возле Театра Луначарского.
Российская система ПВО отразила атаку на Севастополь 22 сентября
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