Военный пропал без вести при атаке на штаб ЧФ в Севастополе – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Один российский военнослужащий погиб в результате ракетной атаки ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.

"По имеющейся информации, один военнослужащий погиб", – говорится в сообщении.

Позднее в Минобороны уточнили, что в результате удара военнослужащий не погиб, а пропал без вести.

В министерстве заявили, что во время отражения ракетной атаки силы ПВО РФ сбили пять ракет. Кроме того, в военном ведомстве добавили, что в результате атаки ВСУ было повреждено историческое здание штаба.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Губернатор города уточнил, что осколок упал возле Театра Луначарского. Михаил Развожаев попросил при обнаружении подобных элементов не подходить к ним и звонить по номеру 112.

Губернатор призвал всех сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео.

Позже появилось предупреждение, что вражеские войска могут осуществить новый удар. Спустя некоторое время губернатор Развожаев снял предупреждение в Севастополе о ракетной и авиационной опасности.

Губернатор Севастополя сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота