22 сентября, 17:46Политика
Экс-командующий ЧФ призвал ударить по Генштабу ВСУ после атаки на Севастополь
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Пришло время нанести удар по центрам принятия решений в Киеве после ракетной атаки ВСУ на штаб Черноморского флота (ЧФ). Об этом сообщил РИА Новости экс-командующий ЧФ адмирал Владимир Комоедов.
По его словам, необходимо нанести удар по центру принятия решений генерального штаба, Минобороны и администрации украинского президента Владимира Зеленского.
"Уже пора бить по Банковой", – добавил экс-командующий ЧФ.
Также он заявил, что из-за участившихся нападений на Крым нужно нарастить производство средств, которые будут отражать воздушные атаки.
"Необходимо зарезервировать средства ПВО, разбить на сектора, защитить основные центры управления и коммуникаций в Севастополе и на полуострове в целом", – подытожил Комоедов.
22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что осколок упал возле Театра Луначарского. Глава региона призвал при обнаружении таких элементов не подходить к ним и звонить по номеру 112.
В результате атаки один российский военнослужащий погиб. Позднее в Минобороны уточнили, что он не умер, а пропал без вести. В ведомстве добавили, что силы ПВО РФ сбили пять ракет.
Один военнослужащий пропал без вести после атаке ВСУ на Севастополь
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