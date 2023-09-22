Экс-командующий ЧФ призвал ударить по Генштабу ВСУ после атаки на Севастополь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Пришло время нанести удар по центрам принятия решений в Киеве после ракетной атаки ВСУ на штаб Черноморского флота (ЧФ). Об этом сообщил РИА Новости экс-командующий ЧФ адмирал Владимир Комоедов.

По его словам, необходимо нанести удар по центру принятия решений генерального штаба, Минобороны и администрации украинского президента Владимира Зеленского.

"Уже пора бить по Банковой", – добавил экс-командующий ЧФ.

Также он заявил, что из-за участившихся нападений на Крым нужно нарастить производство средств, которые будут отражать воздушные атаки.

"Необходимо зарезервировать средства ПВО, разбить на сектора, защитить основные центры управления и коммуникаций в Севастополе и на полуострове в целом", – подытожил Комоедов.

22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что осколок упал возле Театра Луначарского. Глава региона призвал при обнаружении таких элементов не подходить к ним и звонить по номеру 112.

В результате атаки один российский военнослужащий погиб. Позднее в Минобороны уточнили, что он не умер, а пропал без вести. В ведомстве добавили, что силы ПВО РФ сбили пять ракет.

Один военнослужащий пропал без вести после атаке ВСУ на Севастополь