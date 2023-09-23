Система ПВО сработала в Севастополе

Фото: телеграм-канал Varlamov News (Илья Варламов признан в РФ иноагентом)

Система противовоздушной обороны сработала в Севастополе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В Севастополе отработало ПВО. Ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке", – написал чиновник.

Он отметил, что в настоящий момент к месту падения обломков выехали сотрудники специальных служб. Развожаев призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Накануне ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Силы ПВО РФ сбили пять ракет. Один из осколков упал возле Театра Луначарского.

Позже появилась информация о том, что в результате атаки погиб один российский военнослужащий. Однако в Минобороны РФ затем уточнили, что он пропал без вести.



Историческое здание штаба ЧФ в Севастополе повреждено ракетным ударом